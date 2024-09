Hélio dos Anjos valoriza empate do Paysandu e cita Esli Garcia: 'É um jogador de lance isolado'

O empate do Paysandu com o Goiás fora de casa aumentou a distância do time para a zona de rebaixamento da Série C. Com 27 pontos, na 15ª posição, os bicolores agora partem para dois jogos seguidos em casa e ganham a melhor chance para encerrar de vez o jejum de vitórias na Série B, que já dura oito jogos. Ao final da partida, o técnico Hélio dos Anjos comentou o desempenho de seus comandados, valorizando o resultado, mas sem dar a devida moral ao salvador do time, o atacante Esli Garcia, que entrou em campo aos 29 do segundo tempo e três minutos depois livrou o Papão da derrota.

No aspecto geral, Hélio viu um Paysandu de igual para igual, levando em consideração o desempenho tático durante os 90 minutos. "Eu achei que nós voltamos a jogar, no geral, como fizemos em partidas anteriores. Não sentimos nada. Fizemos um primeiro tempo ajustado. Tivemos uma surpresa positiva do Juninho, dando ritmo de jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo vimos as possibilidades de mudança, erramos na saída de bola. Não podemos ficar só na ligação direta. Tomamos o gol e os jogadores que entraram ajudaram muito. Aos poucos fomos entrando jogo e tivemos a chance do jogo. Estou feliz pelo comportamento", avalia.

Embora o Paysandu tivesse oscilado em alguns momentos, o Goiás também não conseguiu agredir a defesa, que, segundo o técnico, esteve bem tranquila. "Nosso goleiro não fez nenhuma grande defesa. Uma no primeiro tempo e outra no segundo", relembra. Na visão do treinador, apesar do Paysandu não ter garantido os três pontos, o empate soou como um sinal de força para os próximos jogos.

"Tem empates e empates. Hoje foi contra um time de cima no campeonato. Hoje nós estamos com o mesmo número de pontos no primeiro turno nesta rodada. Agora temos dois jogos em casa e não quer dizer facilidade. Para um time que teve quase 500 passes trocados, já mostra que nosso time não busca o empate. Em momento algum entramos em campo com o comportamento que desse o empate. A bola do jogo foi nossa, as duas grandes defesas foram nossas", pontua. O grande lance da partida, no entanto, mostrou que Hélio dos Anjos continua fiel ao seu estilo 'turrão', ao tecer poucas palavras sobre o desempenho do atacante Esli Garcia.

Esli é o artilheiro bicolor na Série B, com seis gols marcados. Em menos de três minutos em campo o venezuelano fez o que o ataque não conseguiu em 75. E ao marcar o gol de empate, preferiu não comemorar, mas sim encarar o técnico à beira do gramado.

"Sobre o Esli, eu sou muito sincero. Se ele iniciasse, ele não teria sustentação. Eu trabalho com o jogador todo dia. É um jogador de lance isolado. Ele marca,. A posição que nós usamos na equipe, eu preciso de mais jogador tático, pela qualidade dos adversários. O Juninho fez o meia por fora hoje, enquanto aguentou fez a sustentação. Eu não vejo essa sustentação no Esli desde o primeiro tempo. A gente sabe o processo que ele enfrenta", encerrou.