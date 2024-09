Após ‘quebra de braço’ com Hélio dos Anjos, Ari Barros deixa o Paysandu e se despede do clube

O executivo de futebol Ari Barros não faz mais parte do Paysandu. O profissional que ainda constava com o nome no press kit do Papão nas partidas, se despediu do clube bicolor utilizando sua rede sociais. Ari Barros ficou à frente do clube alviceleste um ano e cinco meses e conquistou um acesso, um Parazão e também uma Copa Verde.

“Após um ano e cinco meses encerro meu ciclo no Paysandu. Aqui pude comemorar um acesso, um Parazão e uma Copa Verde, que me colocaram como o executivo mais vitorioso da história do clube. Me orgulho em ter apenas seis anos na função e já possuir sete conquistas por onde passei. Objetivos alcançados coletivamente, sempre respeitando a hierarquia, trabalhando de forma honesta, justa e principalmente em prol da instituição”, disse em uma postagem no Instagram.

Ari fez questão de citar a reformulação que fez no Paysandu, ajustando a equipe em um momento delicado e afirmou que o clube está com um elenco competitivo e com uma base sólida para a temporada de 2025.

“Quando cheguei aqui, em março de 2023, reformulamos 80% do elenco para que pudéssemos iniciar a arrancada ao tão sonhado acesso. Economizamos cerca de R$1 milhão com os acordos feitos nas rescisões do ano passado. Esse ano montamos um elenco competitivo, onde apenas seis atletas foram liberados, tendo mais de 80% de aproveitamento nas contratações. Hoje o Paysandu já possui uma base de elenco garantida para 2025, graças às renovações feitas”, escreveu.

Hélio dos Anjos (à esquerda) e Ari Barros (à direita) trabalharam juntos no Náutico e no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O executivo afirmou que se dedicou ao clube e agradeceu à direção, staff e jogadores pela passagem no Paysandu e deixou um “recado”, nessa sua saída, comentando que o clube é gigante, mas que ninguém pode ser maior que a própria instituição.

“Por tudo isso saio satisfeito com o meu trabalho e com a certeza que me dediquei ao máximo para esse clube. Sou grato pela oportunidade que a direção me deu, assim como cada atleta, staff e funcionários, que acreditaram e foram parceiros nas execuções dos processos na Curuzu. O Paysandu é muito grande e ninguém pode ser maior que ele. Sempre estarei na torcida. Obrigado por tudo, Papão”, finalizou.

Ari Barros foi zagueiro e defendeu o Paysandu. Fora de campo acumula passagens pelo Treze-PB, Remo, Juventude-RS e Náutico-PE.