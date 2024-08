Paysandu tem até segunda-feira (2/9) para contratar jogadores na janela de transferência

O Paysandu ainda está no mercado e busca mais algumas peças para reforçar o elenco para o restante da Série B, porém, o Papão agora corre contra o tempo e tem até segunda-feira (2) para anunciar novas contratações para a temporada, segundo o regulamento da competição, que prevê inscrições de novos jogadores até esta data. Nesta temporada, o Papão fez até o momento quase 40 contratações.

Pela longevidade do calendário bicolor, o Papão foi obrigado a reformular o elenco e fazer contratações. O clube conseguiu ser ativo na janela de transferência do meio do ano e fez sete contratações nessa janela, porém, algumas peças ainda são aguardadas na Curuzu.

A equipe bicolor também poderá contratar jogadores fora da janela de transferência, desde que o clube realize trocas no elenco, as famosas “dispensas”. No Brasileirão o Paysandu ainda não utilizou alguns jogadores contratados, como o goleiro Iago Hass, além do zagueiro Pedro Romano. Anunciado nesta sexta-feira (30), o camaronês Joel é outro que não jogou com a camisa bicolor.

O Paysandu está na 15ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. O Papão não vence há sete partidas e precisa pontuar para tentar se afastar da temida zona de rebaixamento. O próximo compromisso bicolor na Segundona será no domingo (1º), às 18h30, contra o Goiás-GO, fora de casa. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.