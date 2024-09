Paysandu: Hélio dos Anjos diz que apenas um atleta será liberado do DM antes do próximo jogo

Além da má fase dentro de campo, o Paysandu vive uma situação complicada com o elenco. Para o duelo contra o Goiás, que terminou empatado em 1 a 1, o Papão teve nove baixas, sendo oito por lesões. Após a partida contra o time goiano, o treinador Hélio dos Anjos afirmou que não tem expectativas para o retorno dos jogadores. Segundo ele, apenas Paulinho Bóia pode retornar contra o Amazonas-AM.

"O departamento médico não me deu muita esperança na saída de lá [Belém] porque são processos que a gente tem que ter muita atenção. Os problemas de articulação são mais fáceis de serem resolvidos. Acredito que o Paulinho Bóia, por exemplo, pode acontecer de ele estar em condições de jogo para a próxima partida. Mas a maioria dos que estão machucados eu não aguardo para o próximo jogo. Eu aguardo para o Guarani, até pelo tempo que nós vamos ter entre o jogo contra o Amazonas e Guarani", detalhou Hélio dos Anjos.

VEJA MAIS

Para o duelo contra a Onça Pintada, apenas o retorno de Cazares é certo. O atacante ficou de fora da partida contra o Goiás por conta da suspensão por cartões amarelos. Com isso, o Papão volta a ter uma peça fundamental na criação e articulação da equipe durante o jogo.

Na coletiva, Hélio destacou que não lamenta as baixas e trabalha com as opções que têm. Segundo ele, a equipe bicolor é muito forte e pode lidar com os desfalques. Contra o Amazonas, Lucas Maia, Léo Pereira, Benjamín Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas estão com lesões e não foram relacionados nas últimas partidas, ainda são dúvidas.

Como o treinador destacou, Paulinho Bóia teve uma evolução no quadro de entorse no joelho e deve fazer a transição para ficar disponível nos próximos compromissos. Já Kevyn, que tem uma fratura na costela, deve ficar de fora.

Situação

O Paysandu vive o seu pior momento na Série B. Contra o Goiás, o Papão ficou no empate em 1 a 1 e emplacou o oitavo jogo sem vencer. Assim, o time bicolor estagnou na 15ª posição, atualmente com 27 pontos.