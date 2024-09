Remo, Paysandu ou Tuna? Saiba qual o time do coração dos candidatos à Prefeitura de Belém

Com as eleições para a Prefeitura de Belém marcadas para ocorrer em outubro deste ano, a população fica curiosa para saber cada detalhe da biografia dos candidatos. Em um estado apaixonado por futebol, o time do coração também pode ser um ponto positivo para o eleitor se identificar com o candidato a quem vai confiar o voto.

Por isto, a equipe de esportes de O Liberal listou os times dos candidatos à Prefeitura de Belém, e as escolhas variam entre Clube do Remo, Paysandu e Tuna.

Somente os candidatos Well Macedo (PSTU) e Ítalo Abati (Novo) não retornaram às tentativas de contato até o fechamento desta matéria.

Confira os times do coração dos candidatos à Prefeitura de Belém:

Delegado Eder Mauro (PL) - Clube do Remo

- Clube do Remo Igor Normando (MDB) - Tuna Luso

- Tuna Luso Edmilson Rodrigues (PSOL) - Paysandu

- Paysandu Jefferson Lima (Podemos) - Tuna Luso

- Tuna Luso Thiago Araújo (Republicanos) - Clube do Remo

- Clube do Remo Delegado Eguchi (PRTB) - Clube do Remo

- Clube do Remo Raquel Brício (Unidade Popular) - Paysandu