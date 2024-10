Rodrigo Santana avalia derrota do Remo e fala sobre 2025: 'A gente espera chegar em um acordo'

O Remo foi derrotado pelo Botafogo-PB por 3 a 0, não conseguiu vaga a final da Série C e se despediu da temporada. Agora o Leão só volta a campo em 2025. Na coletiva pós-jogo, o técnico Rodrigo Santana fez uma análise da partida, reclamou bastante da arbitragem e projetou a temporada seguinte, quando o time azulino estará na Série B.

O JOGO

O Remo foi superior em boa parte da 1ª etapa, com chances de confirmar um bom resultado com apenas um tempo de jogo, mas aí veio a expulsão. Para o técnico Rodrigo Santana, isso foi determinante. “Tivemos inúmeras chances de fazer um ou dois gols em cima deles, em um momento que a equipe deles não estava bem na partida, estava insegura e a gente crescendo bastante até a expulsão”, enfatizou o treinador.

O treinador azulino reconheceu o que o time controlava o jogo, mas reconheceu o mérito do adversário. “Acredito que se a gente sai na frente, eles não teriam força para virar o jogo. A gente tinha o controle todo da partida. Eles souberam usar o domínio de campo e a escuridão que é aqui para jogar. Parabéns ao Botafogo pela vitória”, concluiu Rodrigo.

ARBITRAGEM

Na bronca com o juiz da partida, o árbitro Rodrigo da Silva (CBF-MT), Rodrigo Santana foi expulso e perdeu a compostura na beira do gramado. “Eu peço até desculpas para o torcedor, pois não é sempre que conseguem me tirar do sério assim. Eu vi que a gente tinha um domínio grande no primeiro tempo enquanto tivemos 11 atletas, mas já havia uma certa disposição da arbitragem em estar nos deixando aborrecidos. Eu sou um cara que não gosto muito de falar de arbitragem e sim do que aconteceu dentro do jogo”, ressaltou o treinador.

Após ser expulso, o técnico remista revelou o que falou para o árbitro. “Amarelo toda hora para a gente. Quando era falta e tinha vantagem, ele parava a jogada e não deixava jogar, isso ia irritando demais. Tomamos um segundo gol depois de uma falta que não foi dada. Eu chamei ele e disse que não era atoa que ele fazia apenas sete jogos por ano. É inadmissível a CBF, em um jogo que vale a final, colocar um árbitro que faz apenas sete jogos por ano. Acabou me irritando de uma forma muito grande e perdi a linha”, afirmou.

TEMPORADA 2025

Para 2025, quando o Leão estará na Série B, a postura tem que ser outra. “Se tiver a chance de matar o jogo, tem que matar logo. Isso serve de maturidade para o elenco. Para a Série B, os jogadores têm que ter uma mentalidade muito agressiva, de buscar a vitória o tempo todo”, destacou Rodrigo Santana.

Rodrigo deve ser o técnico do Remo em 2025 e já falou sobre como pretende montar o elenco. “Iniciamos uma conversa, mas ainda não terminamos. Acredito que vamos sentar com mais calma. A gente espera chegar em um acordo e partir daí avaliar quem conseguiu produzir, quem conseguiu render, se adaptar ao clube, a camisa, a cidade, ao que é Remo. A partir do momento em que conseguirmos definir os que aqui tem condições de permanecer em um elenco série B, a gente segue para o mercado para buscarmos jogador de um nível de competitividade bastante alta”, finalizou.