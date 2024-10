Ex-Juventus e Cruzeiro, volante de 37 anos está na 'mira' do Remo para 2025, diz jornalista

O Remo já pensa em 2025. Com algumas saídas do elenco, o time azulino já está montando um projeto para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, visando brigar na parte de cima da tabela. De acordo com informações do jornalista e colunista do Jornal O Liberal Carlos Ferreira, o volante Rômulo Caldeira, ex-Juventus, é um dos nomes ventilados pelo treinador Rodrigo Santana.

Conforme as informações do jornalista, o jogador é uma peça alvo do técnico azulino. Rômulo é experiente. Já tem 37 anos e uma longa carreira no futebol brasileiro e europeu. Nascido no Brasil, mas naturalizado italiano, o volante já atuou na seleção italiana.

O volante começou a carreira no Juventude. Depois, teve passagens curtas e discretas por Cruzeiro e Athletico-MG e se transferiu para a Fiorentina em 2011, onde a história com o futebol italiano começou.

Entre os clubes italianos pelo qual passou, os destaques são o Juventus e Lazio. Nos times, o Rômulo conquistou o Campeonato Italiano na temporada de 2014/2015 e a Copa da Itália em 2018/2019, respectivamente.

Além disso, no país europeu, volante teve passagens pelo Hellas Verona, Genoa, Brescia. Já no Brasil, quando fez o seu retorno, o jogador voltou para o Cruzeiro. Durante a temporada de 2021, foi uma das peças que ajudaram o time a conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, tendo feito 46 jogos e dado seis assistências.

Rômulo ainda ficou no clube no ano seguinte e fez mais 26 partidas e um gol com a camisa do Raposa. Na temporada passada, o jogador "encerrou" a carreira para fazer um curso de treinador, no entanto, neste ano, decidiu retornar aos gramados e foi para o Athletic-MG. Apesar disso, só atuou em 10 jogos no primeiro turno do Brasileirão.



Uma das caraterísticas do jogador é justamente a liderança dentro de campo. Contudo, o volante não está na melhor forma físico e isso poderia ser um problema.

Na seleção italiana, o Rômulo teve seu ponto ato em 2014, quando foi convocado por Cesare Prandelli disputar a Copa do Mundo 2014, no entanto, uma lesão no músculo adutor direito o tirou do mundial.

Dispensas e reformulação

Com o fim da Série C, o Remo começou a mexer nas peças do elenco. Na última semana, o clube anunciou a saída de cinco jogadores: o goleiro Vitor Lube, os volantes Adsson e João Afonso, o lateral-esquerdo Helder Santos e o atacante RIbamar. Além deles, Bruno Silva, que se recupera de uma cirurgia na região da virilha, já foi anunciado pelo Rio Branco–ES, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Jaderson é um dos jogadores que deve continuar na equipe. O jogador foi uma das principais peças do elenco na campanha pelo acesso.