Remo entra no 'top 20' de torcidas com maiores médias de pagantes em 2024; veja a lista completa

O amor do povo brasileiro por futebol é grande e os estádios cheios em dias de jogos é uma das demonstrações de carinho pelo seu clube. Na atual temporada, o Flamengo-RJ é a agremiação que mais levou público em seus jogos, com mais de 1.5 milhão de pessoas em partidas como mandante. O levantamento também coloca o Remo entre os 20 clubes com as maiores médias de público na temporada.

Segundo o levantamento feito pelo “Espião Estatístico”, do Site GE Rio de Janeiro, o Leão Azul, que conquistou o aceso à Série B do campeonato Brasileiro nesta temporada, ocupa a 20ª colocação no ranking de melhores médias de torcedores pagantes nos estádios brasileiros no ano. O Remo fez 22 jogos como mandante esse ano e possui média de 14.030 torcedores por partida.

A agremiação azulina fica à frente de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Cuiabá-MT, Atlético-GO, Criciúma-SC, Juventude-RS e Red Bull Bragantino-SP. Conforme o levantamento feito pela equipe de O Liberal, o Remo, faturou de forma bruta, somente com os jogos da Série C, mais de R$5 milhões neste ano de 2024, um faturamento de mais de 450% em relação à arrecadação obtida pelo clube na temporada de 2023.

Torcida Remo deu show na Série C 2024 (Thiago Gomes / O Liberal)

Em campo o Remo conquistou o acesso à Série B, mas não chegou à final, porém, fora dele, mais precisamente nas arquibancadas, sejam elas do Baenão ou Mangueirão, o Leão foi soberano e terminou liderando o ranking de público, com 200.451 pessoas que pagaram ingresso e estiveram presentes nos jogos do Leão, obtendo uma média de 16.704 torcedores por partida. O segundo colocado, o Figueirense-SC, obteve uma média de 6.513 torcedores por jogo, seguido do Náutico-PE, com 6.339 pagantes por partida.

Veja o ranking completo dos 20 clubes que mais levaram torcedores aos seus jogos em 2024

Flamengo-RJ – 50.440 (média de torcedores por partida) São Paulo-SP – 46.058 Corinthians-SP – 42.012 Bahia-BA – 34.158 Cruzeiro-MG – 33.412 Atlético-PR – 31.528 Fluminense-RJ – 30.282 Palmeiras-SP – 30.123 Fortaleza-CE – 28.612 Internacional-RS – 26.602 Athletico-PR – 25.882 Ceará-CE – 23.136 Vasco da Gama-RJ – 22.740 Grêmio-RS – 19.641 Botafogo-RJ – 19.497 Vitória-BA – 18.860 Sport-PE – 15.828 Santos-SP – 14.724 Coritiba-PR – 14.030 Remo – 14.030