Com vídeo, perfil oficial da Série B exalta fé dos torcedores do Remo e Paysandu no Círio

Belém viveu no último final de semana o Círio de Nazaré, uma das maiores procissões religiosas do Mundo. As ruas da capital paraense foram tomadas por devotos de Nossa Senhora de Nazaré, que acompanharam a procissão para pagar suas promessas e agradecer por bênçãos. E no meio da multidão, algumas pessoas com as camisas do Remo e do Paysandu, mostravam com orgulho seus mantos. O perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro fez uma publicação exaltando a fé dos torcedores paraenses durante a Festa da Nazinha.

O perfil da Série B publicou um vídeo da procissão do Círio de Nazaré e na legenda constava a frase: “Toda fé dos torcedores do Paysandu e do Remo”. O vídeo também apresentava fotos de torcedores do Remo no meio do Círio do Nazaré, com as camisas do Papão e do Leão Azul. A Segunda Divisão do futebol brasileiro vive a expectativa de voltar a ter o clássico Re-Pa, que não ocorre na competição desde 2006. O Remo subiu para a Série B neste ano e está garantido em 2025, já o Paysandu está disputando o torneio, mas briga para não cair. Caso o Papão permaneça na Segundona, voltaremos a ter o clássico mais disputado do mundo na Série B.

Atualmente o Paysandu está na 13ª posição na classificação da Série b do campeonato Brasileiro, com 36 pontos conquistados, porém, não tem como entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. O próximo compromisso bicolor será fora de casa, no domingo (20), às 11h, contra o Operário-PR, pela 32ª rodada.

A última vez em que os eternos rivais se enfrentaram na disputa da Série B foi na temporada de 2006. Nesse ano cada clube venceu uma partida, com o Papão derrotando o Remo por 2 a 0, no primeiro turno, no dia 28 de julho, com dois gols do atacante Balão. Já no returno foi a vez do Leão bater o Paysandu por 3 a 1, no dia 31 de outubro, com gols Izaías e Alex Oliveira (duas vezes).