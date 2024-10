Mais de 2 milhões de pessoas estiveram no Círio de Nazaré, segundo balanço do Governo do Pará

Mais de 2 milhões de pessoas participaram do Círio de Nazaré neste domingo (13), segundo o Governo do Pará. Ao todo, mais de 8 mil agentes de segurança trabalhando para garantir a normalidade da procissão para romeiros e turistas.

O efetivo, que inclui mais de 8 mil agentes e mais de 1.500 viaturas, continuará em atividade durante toda a quadra nazarena. A operação também utiliza 60 câmeras de monitoramento em tempo real, posicionadas ao longo do percurso de 3,6 km entre a Igreja da Sé e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a operação integrada, realizada em conjunto com a Defesa Civil, a Cruz Vermelha e outros órgãos de segurança, foi essencial para oferecer conforto e dinamismo à procissão. "É uma festa de fé que também conta com a participação voluntária das forças de segurança. Trabalhamos meses antes para garantir que tudo aconteça com tranquilidade e que todos possam exercer sua fé de forma segura", ressaltou Machado.

Até às 12h30 deste domingo, a Polícia Civil registrou 30 boletins de ocorrência, principalmente relacionados a furtos e extravios de celulares e documentos. Além disso, agentes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento de urgência aos fiéis ao longo do percurso, reforçando o suporte oferecido aos participantes.

A "Operação Círio 2024" continuará ativa durante toda a programação religiosa, que inclui 14 procissões, envolvendo milhares de pessoas em um momento de devoção e celebração da cultura e da fé paraense.