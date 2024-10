Círio 2024: Remo relembra 'mosaico do acesso' e faz homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo tem muito a agradecer. Por meio das redes sociais, o time azulino celebrou o dia que marca o Círio 2024. Em uma publicação no Instagram, o Leão Azul fez uma vídeo com recortes de momentos marcantes da procissão religiosa e do clube azulino, usando o mosaico do duelo contra o São Bernardo-SP, que marcou a conquista da vaga na Segundona no estádio Mangueirão.

Além disso, na postagem, o Remo desejou a todos um feliz Círio e destacou que o time foi abençoado pela "Virgem de Nazaré".

"Abençoados pela Virgem de Nazaré! Que o Círio de Nazaré renove a fé de todos os azulinos e encha os corações de amor e esperança. Feliz Círio!", escreveu o clube.

Durante a Traladação, o Remo também homenageou a Padroeira dos Paraenses durante a passagem da berlinda em frente à sede social do clube. A imagem peregrina foi recebida com fogos de artifício e confetes azul-marinho.

O Remo terminou a temporada com o acesso à Série B garantido. Após um ano de inconsistência, o Leão Azul conseguiu o maior objetivo e vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em 2025.