Clube do Remo presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré na Trasladação

Durante a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em frente à sede social do Clube do Remo durante a Trasladação, neste sábado (12), a diretoria do time azulino realizou uma homenagem à Rainha da Amazônia.

No vídeo, é possível ver o momento em que a berlinda passa em frente à sede do clube, recebida com fogos de artifício e confetes azul-marinho. A filmagem também destaca os detalhes da fachada do clube, que se enche de alegria e devoção durante essa celebração especial.

A homenagem também expressa agradecimento à Imagem Peregrina, especialmente porque, neste ano, o clube conquistou o acesso ao Campeonato Brasileiro Série B. Essa conquista é vista como um motivo a mais para celebrar e reconhecer a proteção e a bênção da padroeira sobre a equipe.

