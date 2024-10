Mundo Azul rende homenagem à Nossa Senhora com estandarte feito por pessoas com autismo

Em tradição que completa cinco anos em 2024, o Grupo Mundo Azul, que atua na defesa de pessoas com autismo no Pará, presta na Trasladação, neste sábado (12), e no Círio de Nazaré, neste domingo (13), homenagem à Nossa Senhora de Nazaré com um estandarte produzido por esses indivíduos e seus familiares. "Essa tradição nasceu da fé na Mãe de Jesus que tanto nos ensina, como mães atípicas, sobre esperança, resiliência e um amor inabalável", destaca a advogada Flávia Marçal, que integra a coordenação do Mundo Azul.

Como informa Flávia Marçal, "além do estandarte, também são entregues para as bençãos da romaria um pergaminho com mais de 800 nomes de crianças, adolescentes e adultos autistas que muitas vezes não podem participar deste momento de fé e renovação, e se soma com as manifestações de devoção e fraternidade realizadas durante todo o ano pelo Grupo Mundo Azul".

