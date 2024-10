Voluntários relatam como começaram a entregar água aos romeiros no Círio de Nazaré

O grupo voluntário "Águas do Círio" se reúne desde 2017 para a distribuição de água na Trasladação e Círio de Nazaré. Esse ano, o grupo conseguiu arrecadar 19.200 pacotes. Eles trabalham meses antes para a arrecadação e a cada ano eles vêm aumentando o número de pacotes e também de voluntários.

A psicóloga Mariana Oliveira, de 26 anos, explica que tudo começou quando ela uns amigos estavam estudando para o vestibular e resolveram começar com a ação. Depois disso, eles deram continuidade de forma natural. Hoje, o grupo conta com aproximadamente 50 voluntários. "A gente começou pagando essa promessa, mas a cada ano o trabalho fica mais forte", acrescenta a jovem.

O administrador Marcos Oliveira, 37, que também é integrante do grupo, diz que a organização começa desde o início do ano com uma meta estipulada pelo grupo. "A cada ano que passa nós conseguimos um número maior de arrecadação. Esse ano conseguimos 19.200 pacotes que serão distribuídos hoje (trasladação) e amanhã (círios) aos romeiros", pontua.

Além dos pacotes de água, o grupo também arrecada dinheiro com patrocinadores e faz doações ao longo do ano.