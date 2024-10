Círio 2024: Trasladação ou Transladação? Professora de português explica qual o termo correto

procissões que integram o Belém. Quando se fala dessa manifestação de fé, que leva cerca de 1,5 milhão de pessoas às ruas, muitos ficam em dúvida quanto a escrita: traslado ou translado? Para isso, a professora de português, Pâmela Gomes, explica a diferença entre os dois termos. Trasladação , romaria das luzes, é uma das principaisque integram o Círio de Nazaré em. Quando se fala dessa manifestação de fé, que leva cerca de 1,5 milhão de pessoas às ruas, muitos ficam em dúvida quanto a escrita: traslado ou translado? Para isso, a professora de português, Pâmela Gomes, explica a diferença entre os dois termos.

Segundo a professora, as duas grafias existem no dicionário e estão corretas no seu uso, por serem sinônimas. A diferença está no sentido em que cada palavra é utilizada. Ela explica que "Trasladar" é a forma preferível para os "puristas" da gramática.

Transladação x Trasladação

A forma transladar é resultado de uma propagação de outras palavras que se referem à área do transporte. Pâmela explica que o termo só foi incluído na língua portuguesa através do uso. "Transladar é a ideia de locomoção, tirar de um lugar ao outro, sem exatamente a movimentação. Exemplo: 'Transladei a mesa para a sala'. Apenas tirei de um lugar e coloquei ao outro, não houve uma movimentação contínua", diz.

Já a palavra trasladar, termo correto utilizado para se referir à romaria paraense, tem a ideia de movimento. A professora explica que, na ciência, esse movimento corresponde ao: movimento de traslação (a terra em volta do sol), o que acontece na maior festa religiosa do mundo: os fieis se movimentando ao redor da Imagem.