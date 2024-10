Veja vídeos da chegada de Nossa Senhora de Nazaré na Basílica Santuário

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré concluiu o percurso da procissão deste domingo (13), a maior e principal do Círio de Nazaré. Com chegada às 12h20 da tarde, os fiéis finalizaram o tão aguardado trajeto de 5h de duração na Basílica Santuário, no bairro de Nazaré. A berlinda saiu da Catedral Metropolitana de Belém às 7h26.

Após o domingo do Círio, a programação da festa católica continua. Neste sábado (19), ocorre a cicloromaria, às 8h, com saída da Praça Santuário. No mesmo dia, também tem romaria da Juventude, às 16h, com saída da Paróquia Santuário N.S de Aparecida. No próximo domingo (20), haverá a Romaria das Crianças, às 7h, com início na Santa Missa na Praça Santuário.