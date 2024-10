Jogadores do Paysandu acompanham a Trasladação e um deles diz: 'Sem palavras'

A Trasladação de 2024 atraiu milhares de pessoas pelas ruas de Belém. Entre as pessoas que acompanharam a procissão de Nossa Senhora de Nazaré, estavam jogadores do Paysandu, que esperaram a passagem da Berlinda em frente à Sede do Papão, na Avenida Nazaré e um deles se impressionou com o momento.

Os jogadores Robinho e Biel estiveram na Sede do Papão para acompanhar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Biel gravou um vídeo com da Berlinda passado pela Avenida Nazaré e fez questão de publicar em seu Instagram com a legenda: “Sem palavras”.

Biel esteve em campo pelo papão nesta temporada em 20 jogos (Cristino Martins / O Liberal)

Biel, de 22 anos, é natural da cidade de Curitiba (PR). O jogador está no Paysandu desde o início da temporada e realizou 20 jogos, com cinco gols marcados. O atleta conquistou também os títulos do Parazão e da Copa Verde pelo Papão.

Biel fez postagem em seu Instagram (Reprodução / Instagram @bielfonseca10)

O Papão venceu seu último compromisso na Série B, pelo placar de 2 a 0, diante da Chapecoense-SC, na última semana e deu uma “respirada” na tabela da competição nacional. Momentaneamente o Paysandu ocupa a 13ª posição na Série B e se afastou um pouco da temida zona de rebaixamento.