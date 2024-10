Círio 2024: Homenagens marcam passagem da Trasladação na Presidente Vargas, em Belém

A passagem da Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na Trasladação desde o Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana, na noite deste sábado (12), foi marcada por homenagens de devotos e instituições. No caso, do Banpará, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e da Companhia Docas do Pará (CDP). A homenagem da CDP acabou de ocorrer na esquina da Presidente Vargas com o Boulevard Castilhos França, ou seja, quando a procissão começa a entrar em seus instantes finais.

Um show pirotécnico marcou essa homenagem. Na passagem da Berlinda pelo local, os fiéis ergueram seus braços e mãos para saudar a Rainha da Amazônia. Outros aproveitaram para registrar tudo em fotos e vídeos. O momento de emoção terminou com aplausos direcionados à Nossa Senhora.