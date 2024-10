Ministro Jader Filho e esposa assistem a Trasladação na Estação das Docas

A Estação das Docas abriga nesta noite de sábado (12) o camarote de autoridades e a Varanda de Nazaré, organizada pela cantora Fafá de Belém, ou seja, dois espaços nos quais autoridades e artistas conferem a Trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Entre as autoridades na Estação das Docas estão o ministro das Cidades, Jader Filho, e esposa Laice Lazera Barbalho.

O casal que acaba de chegar ao local e se junta ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa Janja; ao governador do Pará, Helder Barbalho, e esposa Daniela Barbalho, entre outras autoridades e convidados. A expectativa de todos na Estação das Docas e imediações é pela chegada da Berlinda com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia (em trânsito na avenida Presidente Vargas) nesta véspera de Círio que completa 232 anos de realização na capital do Pará.