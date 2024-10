Presidente Lula participa do Círio de Nazaré neste domingo (13), confirma Planalto

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) confirma participação no Círio 2024. Na noite deste sábado (12), após uma intensa agenda na participação na romaria fluvial, o presidente ficou no palanque do governo do estado, localizado na Estação das Docas, onde ele aparece em imagens acenando às pessoas que estão na Trasladação.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

O presidente chegou a Belém na noite da última sexta-feira (11). Neste sábado, ele já participou da romaria fluvial e trasladação. Neste domingo (13), vai participar da procissão também do palanque do governo do estado. O presidente está acompanhado da esposa, Janja, e demais autoridades