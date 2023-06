Lula no Pará: presidente promete convidar Papa Francisco para o Círio de Nazaré

Cumprindo agenda no Pará neste sábado (17), o presidente Lula disse que, na segunda-feira (19), vai para Roma encontrar com o papa Francisco e que vai convidá-lo para o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil e que ocorre todos os anos em Belém.

“Vou pra Roma e vou encontrar com o papa Francisco. Quero convidá-lo para ele vir ao Brasil outra vez. Mas queria convidá-lo para vir na festa do Círio aqui, seria extraordinário que ele pudesse participar. Vou convidá-lo, vou pessoalmente, já tem audiência marcada para terça-feira (20), 14h30. E vou pedir benção para todo o povo do Pará e de Abaetetuba. Se preparem porque as coisas vão acontecer nesse país”, informou o presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da cerimônia de entrega de 222 unidades habitacionais do conjunto Angelim, em Abaetetuba. Além do presidente, outras autoridades participam do evento, entre elas Jader Filho, titular do Ministério das Cidades, órgão responsável pela gestão do programa Minha Casa, Minha Vida. O governador do Estado, Helder Barbalho, a primeira-dama Daniela Barbalho, os senadores Randolfe Rodrigues, do Amapá, e Beto Faro (PT) e os deputados federais Dilvanda Faro (PT) e Airton Faleiro (PT) também participam do evento com presença de Lula em Abaetetuba.