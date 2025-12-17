Capa Jornal Amazônia
Celso Sabino anuncia saída do governo e retomada do mandato na Câmara

Paraense disse que mantém apoio ao presidente Lula e vai se preparar para a pré-campanha para o Senado pelo Pará

Valéria Nascimento
fonte

Celso Sabino: "Eu, particularmente, compreendo perfeitamente e agradeço muito ao presidente Lula e todos os integrantes da equipe de governo" (Foto: Divulgação)

Em entrevista a jornalistas, nesta quarta-feira (17), o paraense Celso Sabino anunciou que deixa o Ministério do Turismo, e vai retomar o mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados. Ele também disse que vai iniciar sua preparação para concorrer ao Senado, pelo estado do Pará, e que mantém apoio irrestrito ao presidente Lula, para quem fará campanha nas Eleições majoritárias de 2026.

Sabino informou inclusive o nome do novo ministro, mas fez a ressalva que o assunto ainda está pendente de decisão do presidente da República. Segundo Celso, o novo ministro do Turismo será Gustavo Feliciano, filho do deputado Daniel Feliciano, do União Brasil da Paraíba “É um jovem competente, capaz, e se não me falha a memória, já foi secretário estadual de turismo da Paraíba. O ministério vai estar em boas mãos, e eu estou à disposição para ajudar”, disse.

Sobre a intenção do União Brasil voltar à base do governo, ele ponderou que o movimento de retomada do ministério indica isso. “Imagino que o partido deva ter suas razões para tomar a decisão de ter se afastado do governo e deve ter suas razões também para agora buscar se aproximar também. O que importa é que o governo tenha governabilidade para que as suas pautas tenham mais segurança e diálogo para aprovar temas que são melhores para o povo brasileiro”.

'Filiação à nova legenda só descarta o PL', diz Sabino

Sabino disse que o presidente Lula é um entusiasta do projeto dele ao senado federal. E garantiu que também fará campanha para o presidente da República no próximo ano. Sobre a definição de filiação a uma nova legenda, afirmou que nenhuma possibilidade está descartada, exceto o Partido Liberal. Celso Sabino acredita que até o final de fevereiro, deve decidir a que partido vai se filiará.

"Estou conversando com algumas legendas partidárias, tem alguns requisitos que são essenciais, para mim, que é defender o progressismo, o desenvolvimento e a democracia e, principalmente, projetos estruturantes para o estado do Pará”, afirmou, acrescentando que a nova legenda, deve lhe dar autonomia “para que eu possa tocar a política partidária no estado e independência para caminhar junto com o presidente Lula, para que eu possa contribuir para a campanha no Pará”.

A saída do governo, disse Sabino, já vinha sendo conversada com o presidente Lula nos últimos dias e o União Brasil também já vinha alguns dias buscando esse espaço dentro do governo federal. “Houve uma reunião ontem (terça-feira, 16) com a presença da ministra Gleisi Hoffmann para que houvesse este aceno nesta direção”.

"Vocês têm acompanhado os esforços do governo para melhorar a relação com o Congresso Nacional, a garantia da governabilidade faz parte também da participação do governo pelos partidos e houve realmente essa demanda, vamos chamar assim, do União Brasil, para indicar o ministro para o Ministério do Turismo. Eu, particularmente, compreendo perfeitamente e agradeço muito ao presidente Lula e a todos os integrantes da equipe de governo pela forma como tem me recebido e trabalhado junto comigo e por ter confiado no nosso trabalho”, afirmou Sabino.

