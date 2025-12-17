Sabino deve deixar o Ministério do Turismo; partido tem outro nome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quarta-feira (17), a saída do paraense Celso Sabino do Ministério do Turismo. A decisão acontece após a expulsão de Sabino do partido União Brasil no início de dezembro.

O União Brasil havia decidido desembarcar do governo petista. Celso Sabino, contudo, optou por permanecer no cargo. Estas informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

A vaga de Sabino deverá ser preenchida por Gustavo Damião. Ele é filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB). Gustavo Damião foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba.

Novo ministro tem aval de bancada

Gustavo Damião foi o nome aprovado por um grupo mais alinhado ao governo. Este grupo é formado por cerca de 20 a 22 dos 59 deputados do União Brasil. O núcleo inclui o ex-ministro Juscelino Filho (MA) e o líder Pedro Lucas Fernandes (MA).

O deputado Feliciano também integra o grupo que aprovou o nome de Damião. A escolha teve o aval do presidente nacional do partido, Antonio Rueda. O rompimento do União Brasil com o governo foi sacramentado em setembro.

Expulsão de Sabino foi formalizada

O foco do rompimento recaiu especialmente sobre Sabino. A sigla optou por preservar ocupantes de cargos sem mandato, como dirigentes de estatais. No fim de novembro, o Conselho de Ética recomendou a expulsão do ministro.

O conselho também dissolveu o diretório do Pará, então liderado por Sabino. Uma comissão provisória foi instituída. A formalização da decisão ocorreu em reunião da executiva nacional no dia 8 de dezembro.

Após a confirmação de sua saída, Sabino publicou um vídeo nas redes sociais. Ele afirmou que a expulsão ocorreu por sua decisão de permanecer na Esplanada. O ministro também mencionou que agiu para “ajudar o Pará”.

Sabino agradeceu aos aliados que fez no partido. Ele aproveitou para reiterar sua pré-candidatura ao Senado em 2026.