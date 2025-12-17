Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Manifestantes contrários a projetos incluídos na pauta de votação da Câmara Municipal de Belém desta quarta-feira (17/12) entraram em confronto com guardas municipais que faziam a segurança no Poder Legislativo e invadiram o plenário da Casa. Devido ao tumulto, a sessão precisou ser interrompida. Ela foi retomada alguns minutos depois, mas sem a presença do público nas galerias.

A Câmara Municipal convocou os vereadores para uma sessão extraordinária com o objetivo de votar o Projeto da Lei Orçamentária Anual e outras 13 propostas apresentadas pelo Poder Executivo. Entre as matérias apresentadas, estão projetos que tratam do reajuste do IPTU, estatuto dos servidores públicos do município de Belém e estruturação da Carreira Geral de Profissionais do Serviço Público Municipal.