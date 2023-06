Lula no Pará: Lula e Janja foram recebidos por políticos no desembarque em Belém; veja as imagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama Janja, desembarcou na base aérea de Belém na noite desta sexta-feira, por volta das 19h30, e foi recepcionado por diversos políticos, entre eles o governador Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o ministro Jader Filho, os senadores Beto Faro e Jader Barbalho e a deputada federal Dilvanda Faro. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o senador Randolfe Rodrigues também estão na comitiva que veio ao Pará.

Nas redes sociais, alguns políticos compartilharam as imagens da chegada do presidente, que seguiu direto para o Hotel Grand Mercure, na avenida Nazaré, onde passou a noite.

Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, na manhã deste sábado, Lula efetuará a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em Abetetuba. Em seguida, Lula voltará a Belém, com previsão de 11h na programação,para assinar a ordem de serviço para a obra do Porto Futuro 2, ao lado do governador Helder Barbalho.