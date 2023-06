Prefeitura de Belém e Governo Federal assinam, neste sábado, 17, convênio para reforma do Ver-o-Peso

A Prefeitura de Belém e o Governo do Brasil assinam neste sábado, 17, às 11h, convênio para realização das obras de reforma do Complexo do Ver-o-Peso e a construção do Parque Urbano São Joaquim. As obras são consideradas prioritárias à Prefeitura de Belém, sobretudo, pelo potencial turístico, econômico, social e ambiental que oferecem à cidade.

O evento oficial ocorrerá no Galpão da CDP durante a cerimônia da OS do Porto Futuro, contará com a presença do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, que vai estar na capital paraense para uma série de agendas.