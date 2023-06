Abaetetuba vive expectativa da chegada de Lula

O município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, vive a expectativa da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará na cidade na manhã deste sábado (17) para entregar 222 residências do programa Minha Casa, Minha Vida.

Quatro mil pessoas eram esperadas inicialmente para a cerimônia que ocorrerá no conjunto residencial Angelin, no KM 01 da rodovia PA-409. A organização do evento, porém, projeta que o número de participantes será maior. Até o início da noite de sexta-feira (16), a estrutura do local ainda estava sendo montada.

Para Leidiana da Silva, o evento encerra uma espera de 11 anos e significa a realização do sonho da casa própria. Ela estava animada para receber as chaves da casa de dois quartos na qual pretende morar com a filha Luane e os dois netos Ítalo e Maria Ísis.

“Estou muito ansiosa pois foram muitos anos de espera. Às vezes eu pensava que não iríamos conseguir mais. Quero agradecer a Deus e também as moças da Casa do Cidadão, que tiveram muita paciência conosco desde o início do processo. Estou muito feliz porque não é da noite para o dia que se ganha uma casa. Tanta gente sofre com tendo que pagar aluguel. Hoje vou dormir mais tranquila pois sei que, a partir de amanhã, minha vida será outra”, afirma ela.

Prefeita fala em momento “histórico”

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, avalia o momento como marcante para a história do município. Ela lembra que o residencial começou a ser construído em 2012 e passou por uma série de entraves até ser finalmente entregue.

“É uma honra imensa, pois é a primeira vez que um presidente da República visita Abaetetuba. O presidente Lula já esteve aqui na década de 90, mas ainda como candidato. Essas casas representam dignidade, saúde e segurança e até o fortalecimento de vínculos entre os moradores. Vai além do direito à habitação, já que a maior parte das famílias são coordenadas por mulheres e esse programa também contribui para a independência e autonomia delas”, diz.

Principais ruas tinham movimento acima da média

As principais vias da cidade estavam bem movimentadas na tarde e na noite de sexta-feira. Para a comerciante Júlia Monteiro, o fluxo de visitantes é ótimo para a movimentação da economia. “Já estamos em uma época boa com as festividades juninas e a visita do presidente vem para movimentar ainda mais a cidade. Acho muito legal ver que Abaetetuba está sendo vista e reconhecida pelo poder público. Essa visita será lembrada por muito tempo”, destaca.

A passagem de Lula por Abaetetuba está planejada para iniciar às 9h. Após a entrega das residências, ele segue para Belém, onde às 11h30 participa de anúncio símbolico da capital paraense como sede da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas. Lula também assinará o contrato para as obras da segunda parte do projeto Porto Futuro.