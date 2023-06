Lula em Belém: Polícia e Semob mantêm operações da visita presidencial sob sigilo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Belém no final da noite desta sexta-feira (16) e no sábado (17) terá uma agenda repleta de compromissos na capital e em Abaetetuba, onde inaugura 222 unidades habitacionais do residencial Eduardo Angelim, obra contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente da República estará em Abaetetuba às 9h, com figuras como o ministro das Cidades, Jader Filho, e Francineti Carvalho, prefeita do município do nordeste paraense.

De volta a Belém, Lula participa de mais dois compromissos. Às 11h participará da cerimônia de anúncio oficial da realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) na capital paraense, em evento que acontece no Porto de Belém, próximo à escadinha. Após participar do anúncio oficial, o presidente segue para a avenida Marechal Hermes, no centro de Belém, onde assinará a Ordem de Serviço para início das obras do Porto Futuro II.

Esquema de segurança e trânsito sob sigilo

A Polícia Federal e o Exército desempenharão uma força-tarefa devido à visita do presidente da República nas duas cidades. Em contato com a Redação Integrada de O Liberal, a PF informou que preparou um esquema de segurança reforçado e que contará com o apoio das polícias Civil e Militar, com agentes em pontos estratégicos para evitar qualquer imprevisto. A PF disse ainda que não divulgará as ações concretas, por motivos de sigilo.

O trânsito na capital deverá sofrer mudanças durante a passagem de Lula pela cidade. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) preparou um esquema especial com desvios e bloqueios de vias que não serão informados previamente por questões de segurança.

Veja a agenda do presidente Lula no estado do Pará

Entrega de 222 unidades habitacionais do Residencial Angelim. Horário: 09h. Em Abaetetuba;

Cerimônia de Oficialização da COP-30 em Belém, com a presença do presidente Lula. Horário: 11h;

Local: Porto do Futuro II, Avenida Marechal Hermes - Praça Pedro Teixeira - Centro Belém-PA (Companhia Docas do Pará).