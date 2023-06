Lula no Pará: presidente já está em Belém na noite desta sexta-feira (16)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na base aérea de Belém, por volta das 19h30, desta setxa-feira (16), como estava prevista a recepção pelo governador Helder Barbalho e pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A primeira-dama, Janja, está na comitiva.

O presidente seguiu direto para o Hotel Grand Mercure, na avenida Nazaré, onde passará a noite.

Pela manhã, ele irá até o município de Abetetuba, no Baixo Tocantins, onde efetuará a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, marcado para as 10h.

Em seguida, Lula voltará a Belém, com previsão de 11h na programação,para assinar a ordem de serviço para a obra do Porto Futuro 2, ao lado do governador Helder Barbalho.

A reportagem da Redação Integrada pergutou ao superintendente da Sudam, Paulo Rocha, que está na frente do hotel, sobre uma possível reunião reservada entre Lula e o deputado Celso Sabino (União-PA), que vem sendo cotado para assumir o Ministério do Turismo, Rocha disse que, durante o evento, em Belém, vários deputados estarão presentes e naturalmente Sabino, também.

Paulo Rocha avaliou que a ida do Sabino ao MTur vai acontecer porque a bancada do União é grande e está "refratária" na votação no Congresso.

