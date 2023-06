Lula no Pará: Deputados petistas recepcionam Lula em Abaetetuba

Os deputados federais, do PT, pelo Pará, Dilvanda Faro e Airton Faleiro estão em Abaetetuba, na manhã deste sábado (17), à espera do início do evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chgou ao Pará, na noite desta sexta-feira (16). Os parlamentares conversaram com a equipe da Redação Integrada , que está no município, sobre a expectativa frente à primeira visita do presidente, após as Eleições 2022.

"Acho que significa uma esperança da retomada dos programas sociais de interesse popular porque além do 'Minha Casa, Minha vida, nós temos expectativa de termos, aqui, a universidade (federal) da região, e, com certeza, o Lula deve anunciar programas para infraestrutura geradores de emprego, em especial, nas rodovias federais em nosso estado", afirmou Airton Faleiro.

Faleiro acrescentou que o governo federal tem também "o desafio de termos a COP 30 no Pará, então eu espero mesmo que o Lula venha falar de avanços e da retomada de obras em nossa capital", disse.

Sobre o programa federal habitacional Minha Casa, Minha Vida, o deputado enfatizou que o programa tira as pessoas do aluguel e "dá dignidade à vida familiar que ganha uma moradia nova nessas condições", comentou.

"É um município em que o Lula teve 74,90% dos votos, então a esperança é grande aqui na população abaetetubance e na região. Hoje, ele vem para entregar 222 casas para moradia popular, é a reconstrução da esperança e dos nossos direitos voltando. É com alegria que eu estou aqui para recepcionar o Lula", destacou a deputada federal Dilvanda Faro.