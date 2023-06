Lula no Pará: Lula e Janja vão almoçar com Helder, Sabino e outros políticos em restaurante de Belém

Após entregar unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, em Abaetetuba, e participar da Cerimônia de anúncio da realização da COP 30 e da assinatura da ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II, em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama Janja, vai para um almoço oferecido pelo governador Helder Barbalho, e pela primeira-dama do estado, Daniela Barbalho. Outros políticos também estarão presentes no almoço, entre eles o deputado federal Celso Sabino, indicado para o Ministério do Turismo no lugar da ministra Daniela Carneiro.

O encontro será no restaurante Casa do Saulo, na casa das 11 Janelas, em Belém. A informação foi divulgada, inicialmente, pela reportagem da CNN e confirmada pelo Grupo Liberal.

VEJA MAIS

Durante o encontro, Sabino e Lula devem conversar de forma mais privada. A expectativa é que o deputado seja anunciado para o Ministério do Turismo na próxima semana.