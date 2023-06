Lula no Pará: ‘Governo federal estará junto ao do Pará para que essa seja a maior COP já realizada’

Durante sua passagem por Abaetetuba, para a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre o planejamento para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025. Ele reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com o governo do Estado para garantir o sucesso do evento.

“O Helder vai receber em 2025, o maior evento de clima que existe no mundo. Não sei se aqui no Pará a gente vai ter 50 mil pessoas de fora, 60 mil ou 70 mil. Não sei quantos chefes de estado estarão aqui. Mas quando fui ao Egito participar do evento e nós colocamos a questão do Pará, o que encantou o povo é que pela primeira vez vai ter uma discussão sobre o clima num estado amazônico. E aí vamos ter que trabalhar muito”, declarou Lula.

“O governo federal estará 100% junto ao governador do Pará para que a gente possa fazer com que essa seja a melhor COP já realizada. Que venha gente da Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Japão, China, de todos os lugares do mundo. Nós vamos mostrar pra eles que somos um povo que sabe tratar as pessoas com respeito e decência. Vamos mostrar pra eles que o Pará é a terra do carimbó e eles vão ter que aprender a dançar carimbó, vão ter que aprender a tomar açaí”, brincou o presidente.

“E vocês, pescadores, podem se preparar porque vão ter que pescar muito para dar comida para essa gente”, completou.