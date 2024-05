Por 6 meses, famílias gaúchas podem adiar pagamento de parcelas do 'Minha Casa, Minha Vida'

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou novas medidas de apoio à população afetada pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Entre elas, ele estabeleceu que as famílias gaúchas que pagam financiamentos de imóveis por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ou são pró-cotistas utilizando recursos provenientes do FGTS, podem solicitar a suspensão das cobranças à Caixa Econômica Federal, por até seis meses.

O anúncio do ministro foi divulgado na tarde desta segunda-feira (20). De acordo com a Caixa, não é necessário comprovar que a casa sofreu prejuízos ou que a família deixou de receber salário por conta da empresa em que trabalha estar sem funcionar por causa das chuvas.

Qualquer pessoa que tenha um financiamento ativo nesse momento e more em imóvel financiado pela Caixa relacionado ao Programa Minha Casa, Minha vida vai poder solicitar o cancelamento.

A Caixa também noticiou que, no Rio Grande do Sul, as famílias podem entrar em contato com a @caixa pelo número 0800 104 0104 para solicitar a pausa, termo usado pela Caixa, no pagamento das prestações por até seis meses.

De acordo com o Ministério das Cidades, a medida é mais uma ação para o restabelecimento do RS, e está estabelecida por decreto estadual que abrange todo o território do Rio Grande do Sul. Os usuários podem ir a uma agência da Caixa ou mesmo telefonar para solicitar o adiamento por até seis meses

Conforme a Caixa Econômica, as prestações que não foram pagas agora, ou seja, as prestações que ficarem em atraso, forem pausadas, serão incorporadas lá na frente ao saldo devedor e depois diluídas nas demais parcelas, posteriormente.