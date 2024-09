Remo aparece na frente do Paysandu em ranking e tem um dos maiores públicos pagantes no Brasileirão

O Clube do Remo está vivendo um grande momento na Série C do Brasileirão, e isso se deve ao apoio da torcida azulina, que acompanhou e incentivou o time desde o início da competição. A presença da torcida foi tanta que o Remo aparece 18º segundo a plataforma "Ranking da CBF", que obtém dados sobre o futebol nacional, com as maiores torcidas pagantes de todo o Brasileirão, entre as Séries A, B, C e D.

Ao todo, o Remo teve 149.983 torcedores pagantes em 11 jogos da Série C, uma média de 13.635 torcedores por partida. Com o número, o clube azulino aparece na frente do maior rival, o Paysandu, que está na 22ª colocação do ranking, com 134.112 torcedores pagantes em 13 jogos, média de 10.316 jogos.

Além de estar na frente do clube bicolor, a equipe azulina, inclusive, está na frente de cinco clubes da Série A e 18 clubes da Série B.

O Leão volta a ter grande presença da torcida no próximo domingo (29/9), quando encara o São Bernardo no Mangueirão, às 16h30, pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. Para a partida já estão confirmados mais de 50 mil ingressos vendidos para o Fenômeno Azul. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.