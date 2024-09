Com direito a 'corredor polonês', zagueiro do Remo festeja aniversário e pede acesso de presente

Faltando duas rodadas para o fim do quadrangular final da Série C, o Clube do Remo vive um momento de muita tranquilidade, que nem de longe lembra a maior parte da Série C, onde o desgaste e a falta de resultados minavam o elenco e a torcida a cada rodada. Passado o sufoco, o clube voltou suas atenções para o jogo deste domingo (29), contra o São Bernardo, que pode dar o acesso antecipado à Série B. Na tarde desta quinta-feira, o elenco treinou no Baenão, com direito a programação especial em decorrência do aniversário de um dos pilares do time, o zagueiro Rafael Castro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Logo após a atividade com bola sob o comando do técnico Rodrigo Santana, o grupo celebrou a idade nova do companheiro os parabéns, seguido do tradicional corredor polonês, onde o zagueiro pode sentir o "carinho" dos colegas de trabalho. Em seguida, ele conversou com a imprensa e destacou o momento alegre que tem vivido na carreira, além das expectativas futuras com o Leão Azul.

Os companheiros de time cantaram os parabéns para Rafael Castro. (Cristino Martins / O Liberal)

"Profissionalmente, este ano está sendo meu melhor, em termos de minutagem, jogos, sequência. Estou sendo muito grato por tudo o que aconteceu. Eu comecei no 13 da Paraíba, era um dos líderes, o capitão do time. Deixei a equipe com o melhor ataque, defesa, mas sabia que aquilo era pouco. Eu almejava algo maior e fiz uma promessa. Espero poder falar depois do jogo. Quando veio o Remo, não pensei duas vezes. Tive clubes que estavam, na mesma situação e até melhor. Era o sinal que vinha pedindo. Quando viesse a proposta do Remo, seria de uma forma que não pudesse descartar", diz ele, reforçando qual presente gostaria de ganhar ao completar 28 anos.

VEJA MAIS

"O maior desejo neste momento é um só, o acesso. Não tem outro pedido, a não ser a vitória no domingo. Já soprei a vela com minha família e esse foi o meu pedido. Espero também ajudar defensivamente e com gols. Em todos os lugares eu fiz isso. Se puder vir, será a cereja do bolo, o melhor presente que eu poderia ganhar". Apesar do bom momento, o jogador reforçou que não pode cair na tentação do "já ganhou" e que o próprio elenco está muito atento contra esse tipo de emoção, que ao longo da história já pregou muitas peças no Clube do Remo.

"A gente trabalha da melhor forma possível. Sabemos que é a semana mais decisiva do não para o grupo. Ao mesmo tempo em que todo cuidado é pouco para não se lesionar, evitar chegar forte no companheiro, a gente sabe que não pode tirar o pé, pois o jogo vai exigir isso. Estamos trabalhando da melhor forma, com os pés no chão e sabendo que não tem nada ganho. Conversamos muito entre a gente, os mais novos, os mais jovens. Agora é preciso conter a euforia. Isso fica para a torcida", completa. Clube do Remo e São Bernardo jogam a partir das 16h30. Até o momento, mais de 50 mil ingressos haviam sido vendidos para a decisão.