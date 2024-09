Ansiedade azulina: psicólogo dá dica de como controlar expectativas para jogo decisivo do Remo

A ansiedade é um estado emocional que está cada vez mais comum na vida dos brasileiros. Isso ocorre por diversos motivos, como por exemplo, o futebol. Em uma semana decisiva, que pode ser finalizada com um acesso para a Série B, torcedores do Remo estão demonstrando nas redes sociais uma inquietação para que jogo do próximo domingo (29) contra o São Bernardo-SP chegue logo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para entender este processo, a reportagem de Oliberal.com conversou com o psicólogo, doutor em psicologia do esporte pela Universitat Autònoma de Barcelona, Maurício Marques. “O principal ponto disso é entender que a ansiedade é uma antecipação. Muitas vezes a mente do ser humano está em um pretenso futuro, onde o corpo ainda não está. Isso se chama, a grosso modo, excesso de futuro, quando ocupamos a mente com algo que ainda não aconteceu”, afirmou.

O profissional deu uma dica para tentar impedir este tipo de sensação. “O maior conselho que eu posso dar é manter o foco no presente, não levar a mente para o futuro, já que o jogo no domingo, ele vai chegar de qualquer forma, e evitar situações que estimulem esses pensamentos, como consumir comentários de postagens que gerem efeito manada”, ressaltou.

O estudante Felipe Ferreira, torcedor azulino, revelou estar sofrendo com a ansiedade pré-jogo. “É difícil não ficar imaginando todos os possíveis resultados. É como se houvessem duas vozes dentro de mim: uma muito confiante, que acredita que o Remo vai sempre golear, e outra que explora os cenários mais pessimistas. Quando o Remo depende apenas de si, a ansiedade aumenta, a perna palpita e a concentração em outras coisas se torna um desafio, lembrando das vezes em que as coisas não saíram como planejado, como em 2021”, enfatizou.

Torcedor azulino está contando as horas para domingo. (Foto: Arquivo pessoal)

Apesar deste sentimento, Felipe está confiante e afirmou que vai estar ao lado do Leão mesmo se o acesso não vier. “Não consigo deixar de sentir empolgação e esperança para a partida de domingo. Com o Mangueirão lotado e a confiança nas alturas, o caminho do Remo parece ideal para o acesso. Ainda assim, luto para não me deixar levar demais pela empolgação, tentando evitar frustrações. Mas, acima de tudo, a torcida pelo Remo sempre permanecerá firme, independente do resultado”, destacou.

BASTA VENCER E RECORDE DE PÚBLICO

Para confirmar o acesso para a Série B, o Remo depende só de si e precisa apenas de uma vitória simples, como por 1 a 0. A expectativa é que o recorde de público do Mangueirão, que atualmente pertence ao Paysandu com 49.807 torcedores presentes pela Série C 2023, seja batido. O clube azulino já vendeu mais de 50 mil ingressos.