Torcida promete mosaico dupla face no jogo que pode dar o acesso ao Remo

Passada a euforia da classificação ao quadrangular, o Clube do Remo chega agora a mais um desafio importante, que pode garantir o tão sonhado acesso à Série B de 2025. Para isso, basta vencer o São Bernardo no próximo domingo (29). Pensando no apoio ao time, membros de uma torcida organizada prometem uma ajuda e tanto, com a presença de um mosaico dupla face que deve cobrir a extensão total das arquibancadas do Mangueirão, como tem sido registrado nos últimos jogos do clube em Belém.

"Anunciamos com orgulho mais uma festa na bancada: o primeiro mosaico dupla face do Norte e Nordeste. Contamos com o apoio de toda a torcida azulina para que façamos mais uma grande festa", diz o comunicado da torcida compartilhado nas redes sociais. O duelo deste domingo, pela 5ª rodada, tem um grande apelo e, segundo a direção remista, mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O quadrangular decisivo da Série C caminha para sua quinta rodada. Este será o último jogo do clube em Belém. O sexto e último jogo da chave será no dia 5 de outubro, no estádio Almeidão, contra o Botafogo-PB. Hoje o Remo é o atual segundo colocado na chave, perdendo no saldo de gols para o Volta Redonda. Ambos têm seis pontos. Caso o Remo vença o São Bernardo e consiga pontuar na última rodada, o time ainda terá mais dois jogos da grande final.