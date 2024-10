Após acesso à Série B, zagueiro se despede do Remo e destaca gratidão ao time: 'Sucesso ao clube'

Com o fim da temporada e a conquista do objetivo maior, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores que não vão continuar na equipe do Remo para 2025 estão deixando o clube. Na última quarta-feira (17), o zagueiro Bruno Bispo, um dos títulares do time durante a Terceirona, anunciou a sua saída do clube e se despediu do Leão Azul.

"Me despeço desse clube gigantesco com o sentimento de dever cumprido, acesso para a Série B, grato a Deus por essa grande oportunidade, quem acompanhou diariamente viu o agir de Deus em cada momento, para honra e glória dEle (sic)", escreveu Bruno na publicação que veio acompanhada por um vídeo com os seus melhores momentos em campo.

O zagueiro ainda agradeceu a toda equipe de funcionários do Remo e destacou a grandeza da torcida azulina. Além disso, o jogador afirmou que deseja muito sucesso à equipe na nova fase que virá.

"Agradeço a todos os funcionários do clube, meus companheiros e à torcida, e que TORCIDA, fizeram um show à parte em todos os jogos. Desejo todo sucesso ao Clube do Remo. Preparado para o próximo desafio que Deus reservou para mim", completou Bruno Bispo.

Aos 28 anos, Bruno Bispo chegou ao Remo no início da temporada. Ao todo, foram 29 jogos com a camisa azulina e dois marcados. Natural de Aracaju, Sergipe, o defensor começou a carreira no Vitória-BA, depois foi para o Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, Ypiranga-RS, Náutico-AL, Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Manaus e Erbil, do Iraque.

Além de Bruno, o Remo já anunciou a saída de outros cinco jogadores: o goleiro Victor Lube, o lateral-esquerdo Helder, os volantes Adsson, João Afonso e o atacante Ribamar. Outro jogador que vai deixar o clube é Bruno Silva, que operou um tumor na virilha recentemente e era uma peça que poderia ficar para 2025. Ele foi anunciado pelo Rio Branco-ES para a disputa da Série D.