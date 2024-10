Com o fim da temporada, Pedro Vitor pode deixar o Remo para jogar na Coreia do Sul; entenda

Peça importante na conquista do acesso à Série B do Remo, o atacante Pedro Vitor pode estar de malas prontas para o continente asiático. De acordo com informações confirmadas pelo Núcleo de Esportes de OLiberal, os empresários do jogador estão em negociações com um time da Coreia do Sul.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira. A ida do jogador para o futebol sul-coreano seria uma perda para o Remo. Ainda conforme a apuração feita pela reportagem, o clube paraense ainda tem interesse em renovar com o atleta.

VEJA MAIS

No entanto, o atacante pertence ao Fortaleza e estava emprestado à equipe do Leão Azul. Com isso, o time está tentando encontrar formas para manter o jogador, contudo, vê o acordo com difícil de ocorrer.

Assim como foi em 2023, o atacante foi um dos pilares azulinos. A diferença é que na Série C do ano passado, o jogador teve uma grave lesão que o tirou da temporada e desfalcou o time na reta final do campeonato. Este ano, Pedro Vitor retornou e ajudou o Leão Azul a garantir a vaga na Segundona.

Ao todo, foram 18 jogos com a camisa do Remo na Série C de 2024, três gols, sendo dois no duelo de abertura do quadrangular de acesso contra o Botafogo-PB, e duas assistências do atacante.

Pedro Vitor tem 26 anos e é natural de Recife, Pernambuco. O atleta está no Remo desde 2023, emprestado do Fortaleza. Caso o jogador assine com um clube sul-coreano, esta não seria a primeira experiência fora do Brasil. O atacante já atuou em equipes da Grécia, Ucrânia e Finlândia.