Diretoria do Remo abre negociações com jogadores para renovações de contrato; veja a lista

O planejamento do Remo para a disputa das competições de 2025 já iniciou. O Leão Azul segue buscando local para realizar pré-temporada, após a conquistar o acesso à Série B, encaminhou permanências do executivo Sérgio Papellin e do técnico Rodrigo Santana e agora busca as renovações de jogadores desta temporada.

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do clube, que informou alguns nomes que a diretoria azulina busca renovar para a temporada 2025. O Remo quer manter uma estrutura para iniciar o novo ano, diferente do que fez em 2023 para 2024, quando praticamente dispensou todos os atletas e teve dificuldade para iniciar a temporada.

O clube possui interesse em manter os dois goleiros para 2025. Marcelo Rangel foi o destaque do Remo na temporada e, mesmo passando pela desconfiança da torcida, por ter ficado no lugar do goleiro Vinícius, ídolo do clube, conseguiu passar pela pressão e foi fundamental na conquista do acesso à Série B. Outro que deve permanecer é Léo Lang, que foi reserva imediato de Rangel nesta temporada.

Nas laterais o Remo pretende renovar com três jogadores. Diogo Batista, que pertence ao Coritiba-PR, é a situação mais difícil para o Leão resolver, já que o clube paranaense pretende ficar com o atleta. Sávio que terminou a Série C jogando na zaga é mais um que interessa ao Remo para 2025, além de Raimar, que conseguiu terminar o ano em alta e possui a confiança do técnico Rodrigo Santana.

Já na zaga o Remo abriu negociações com o zagueiro Rafael Castro. Titular na reta final da Série C e em todos os jogos do quadrangular, Castro exerceu um papel de liderança no grupo e possui a chancela do técnico Rodrigo Santana.

No meio o Remo possui interesse na permanecia no principal jogado da temporada. Jaderson possui contrato com o Athletico-PR até o fim desta temporada e já demostrou interesse em permanecer no Remo para 2025, porém, o atleta vem recebendo sondagens de ouras agremiações e ainda não “bateu o martelo” se fica no Leão, porém, a fonte informou ao O Liberal que as negociações estão encaminhadas para a que Jaderson vista o manto azulino na próxima temporada.

A diretoria do Remo também tinha interesse na permanência de dois atletas para 2025. O volante Bruno Silva, que passou por cirurgia para a retirada de um tumor na virilha, estava nos planos para o Leão em 2025, porém, o atleta acabou acertando com o Rio Branco-ES. Outro que a diretoria azulina gostaria de contar na próxima temporada é o atacante Pedro Vitor, porém, o jogador possui interesse de clubes de fora do país e dificilmente permanecerá no Time de Periçá.

O clube já possui dois jogadores com contratos renovados para 2025, que são o meia Pavani e o atacante Ytalo, que tinham cláusulas em seus documentos que garantiam a renovação de vínculo de forma automática, caso o Remo conquistasse o acesso à Série B.