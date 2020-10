Em parceria com a Kappa, Remo lança nova camisa de jogo em alusão aos 115 anos

O Remo lançou na partida deste sábado (24) contra o Imperatriz-MA a nova camisa de jogo. O uniforme é assinado pela fornecedora de material esportivo Kappa e foi feita em alusão aos 115 anos de fundação do clube azulino.

A camisa foi inspirada na história azulina e traz o azul marinho tradicional com um degradê discreto e que faz referência às poucas vezes em que teve variações na tonalidade de azul. Os punhos da camisa são alongados com a frase “115 anos, além da gola polo com botões.

O designer da camisa foi feito em Belém pelo departamento de marketing do clube. O diretor de marketing Renan Bezerra deu detalhes da criação e da importância da peça aos azulinos.

“O conceito da camisa tem como proposta homenagear os 115 anos do Clube do Remo. Todos os detalhes que compõem a peça foram cuidadosamente desenvolvidos após extensa pesquisa que resultou numa peça única, que retrata a trajetória do maior e mais vitorioso clube da Amazônia. A concepção, estética e pesquisa foram realizados, assim como no recém lançado terceiro uniforme alusivo aos 185 anos da Cabanagem”, disse em entrevista ao site do Remo.

ONDE COMPRAR?

O torcedor poderá adquirir a nova camisa na pré-venda a partir de terça-feira (27) em todas as Lojas do Remo e também no site do clube, no valor de R$219,90 (masculina) e R$199,90 (feminina, com desconto para os sócios adimplentes.

ENTREGA

A nova camisa do Leão possui entrega prevista para sexta-feira (30), na loja onde o torcedor adquiriu. Caso a camisa for adquirida pelo site a entrega será realizada na losa da Sede social, na Avenida Nazaré.