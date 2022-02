Com homenagem à Amazônia, Remo apresenta terceiro uniforme para a temporada

O Remo divulgou na noite desta sexta-feira (4) o terceiro uniforme para a temporada. Em parceria com a Volt, fornecedora do clube, o Leão apresentou uma camisa predominante verde, em homenagem à Amazônia, de acordo com o clube. O manto azulino também leva um selo especial, que apresenta a marca de uma folha, simbolizando a seringueira e o ciclo da borracha.

Terceira camisa azulina presta homenagem à Amazônia (Diego Santos)

Além da terceira camisa, o Remo também divulgou também a camisa dos goleiros Vinícius, Yago Darub e Jorge, que terá o mesmo layout do terceiro uniforme. O manto dos arqueiros traz a cor prata com detalhes em verde.

Camisa de goleiros é prata, com detalhes em verde (Diego Santos)

Detalhes

De acordo com o comunicado do clube, o novo manto azulino coloca em prática o projeto de sustentabilidade, que busca diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico nos rios e mares. Com isso, 100% do tecido do uniforme foi confeccionado com oito garrafas pets retirados de rios e oceanos. A camisa é produzida com tecido TrueLife ECO.

"Um diferencial na camisa está no escudo, em tecnologia 3D. Nas laterais do uniforme, há um filete prata destacado. Já na parte inferior direita, um selo ressalta a frase ‘Sinta a Amazônia’, campanha lançada pelo Clube, com a mensagem de conscientização para promover empatia sobre sentir a Amazônia, sobre o desmatamento e as queimadas na região".

Preços

O torcedor do Remo que se interessar nas novas peças pode adquirir as camisas a partir deste sábado (5), em todas as lojas oficiais do Leão. Os valores são de R$229,90 (masculina) e R$209,90 (feminina), com desconto para os sócios.