LFU ou Libra? Saiba o que oferecem as ligas que fizeram propostas para o Remo na Série B

O acesso à Série B trouxe ao Remo o assédio das duas principais ligas de futebol do Brasil: a Liga Forte Futebol (LFU) e a Liga do Brasil (Libra). Segundo o jornalista Carlos Ferreira, ambas as entidades já fizeram propostas ao Leão para a compra dos direitos de transmissão da próxima temporada. Uma resposta sobre o assunto deverá ser dada em breve.

As propostas da LFU e da Libra diferem, principalmente, em dois pontos: duração do contrato e valor das cotas. A LFU oferece o maior montante pela compra dos direitos de transmissão, mas exige exclusividade por 50 anos. Essa exigência de fidelidade, entretanto, não é cobrada pela Libra, que oferece cotas menores.

Esses fatores pesam na decisão da diretoria. A presidência vê com bons olhos os valores oferecidos pela LFU, mas a flexibilidade da Libra também chama a atenção. Em qualquer dos casos, o Leão receberia um valor de "luvas" na assinatura do contrato, que seria incorporado ao orçamento do clube para 2025.

O Paysandu, outro clube paraense na Série B do Brasileirão, viveu uma situação semelhante no final de 2023, quando conquistou o acesso à Segundona. Na ocasião, o time bicolor fechou contrato com a Libra, que oferece maior flexibilidade de tempo de contrato. As "luvas" recebidas pelo Papão foram de, aproximadamente, R$ 3 milhões.

Os principais membros da Libra são Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras, com transmissões acertadas com a Rede Globo. Já a Liga Forte Futebol tem parceria com a Rede Record, YouTube e Amazon Prime. Seus principais representantes são Corinthians, Vasco, Fluminense e Botafogo.