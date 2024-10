Após rescisão de contrato, lateral se despede do Remo e diz: 'clube que aprendi a amar'

O Remo anunciou a rescisão do contrato do lateral-esquerdo Raimar, de 22 anos. O jogador fez parte do elenco 2024, que conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, o jogador se despediu do clube azulino e afirmou que saiu do clube cumprindo o seu dever.

Após a sua segunda passagem pelo Remo, chegou ao fim o vínculo de Raimar com o Leão Azul. O jovem que é natural de Manaus (AM), marcou seu nome na história do clube azulino, com um título de Copa Verde, ainda na sua primeira passagem em 2021 e agora com o tão esperado acesso à Série B.

Em sua conta no Instagram, Raimar falou da gratidão de ter vestido a camisa do Remo, das dificuldades da temporada, além de agradecer por ter conquistado o principal objetivo do clube no ano.

“Mais uma vez foi um prazer enorme representar esse clube que aprendi a amar. Foi um ano extraordinário com grandes conquistas, e o sentimento é de dever cumprido, por ter ajudado ao máximo o clube no principal objetivo do ano. Estarei torcendo para que o clube continue subindo alto e que esteja sempre entre os grandes do futebol brasileiro. Sentimento é de gratidão!”, escreveu o jogador.

Somando as duas passagens pelo Remo, o lateral realizou 48 partidas e marcou dois gols. Com o manto do Leão conquistou o título da Copa Verde 2021, única conquista do clube azulino na competição, mas também fez parte do fatídico rebaixamento à Série C, no mesmo ano. Retornou ao Leão nesta temporada e deixa o clube na Série B do Brasileiro.