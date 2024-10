Em resposta a torcedor, Pedro Vitor 'cutuca' diretoria do Remo após não renovação de contrato

O atacante Pedro Vitor utilizou suas redes sociais, na última terça-feira (22) para se despedir da torcida do Clube do Remo. Após duas temporadas no Leão, ele não teve seu contrato renovado pela diretoria e precisou deixar o clube, mesmo depois ter contribuído para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Vários torcedores inundaram os comentários da publicação, agradecendo a Pedro pelos serviços prestados ao clube durante seus dois anos vestindo a camisa do Leão. Enquanto muitos expressaram gratidão, outros demonstraram indignação com a saída do jogador.

Um comentário em particular chamou a atenção de atacante: “Tem muita bola pra jogar essa Série B”, escreveu o torcedor. Em resposta, Pedro Vitor escreveu: “Mas alguém no Remo não acha isso."

(Imagem/Reprodução)

VEJA MAIS

Proposta para jogar no futebol asiático

Vale lembrar que o atacante Pedro Vitor pertence ao Fortaleza-CE e, no início deste mês, estava em negociações com um clube da Coreia do Sul. Na ocasião, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, confirmou o interesse de um clube sul-coreano no jogador. O dirigente azulino afirmou que, apesar da proposta recebida, ainda não havia nada definido, pois o atleta ainda mantinha vínculos contratuais com o Leão Azul e o Tricolor de Aço.

Ainda conforme a declaração de Tonhão, representantes do clube asiático vieram até Belém acompanhar um jogo do clube azulino. A partida em questão foi a de estreia no quadrangular de acesso, contra o Botafogo-PB, quando Pedro Vitor fez dois gols. Na oportunidade, o presidente também confirmou o interesse na permanência do atleta para a próxima temporada.

"Pedro Vitor tem contrato conosco até novembro, mas tem seus direitos vinculados ao Fortaleza. Há, realmente, o interesse de um clube sul-coreano, inclusive, vieram aqui assistir a um jogo e foi aquele jogo que ele se saiu muito bem e fez dois gols", revelou Tonhão.

"O jogador está no nosso plantel, está integrado e há um interesse nosso na sua permanência. Mas isso tudo vai depender do próprio jogador, dos seus empresários, do time e do Fortaleza também", completou o presidente.

Retrospecto

Com a camisa do Azulina, o Pedro fez 48 jogos e marcou oito gols. Na temporada passada, o jogador esteve presente em 29 partidas do time azulino e balançou as redes cinco vezes. No entanto, na reta final da Série C, o atacante teve uma lesão grave que o tirou dos gramados e o atleta não conseguiu ajudar a equipe a buscar o acesso.

Neste ano, voltando da lesão, Pedro Vitor entrou em campo 19 vezes e fez três gols, dois deles contra o Botafogo-PB, na estreia no quadrangular de acesso da Terceirona. Com 26 anos, o atacante é natural de Recife, Pernambuco, e pertence ao Fortaleza. Se assinar com o clube sul-coreano, esta não seria a primeira experiência fora do Brasil. O jogador já atuou em equipes da Grécia, Ucrânia e Finlândia.