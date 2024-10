Após duas temporadas e acesso à Série B, Pedro Vitor se despede do Remo: 'Que seja um até logo'

Peça importante na campanha do acesso à Série B de 2025, o atacante Pedro Vitor não vai continuar no Remo. Por meio das redes sociais, o jogador se despediu do time. No texto, o atleta destacou a paixão que desenvolveu pela equipe e agradeceu a todos pela passagem.

"Gratidão por tudo! Foram momentos inesquecíveis da minha vida nesse clube, onde hoje me tornei um grande e apaixonado admirador e torcedor, momentos que me fizeram crescer e ser cada vez mais forte, como falei na entrevista da minha volta, 'eu precisava voltar para o Remo, e continuar tudo que foi interrompido, por causa de uma lesão' e eu não tinha outro pensamento a não ser voltar e entregar o tão sonhado acesso", escreveu o jogador.

"Foi de uma felicidade que nunca vai se apagar, sou grato à instituição do Remo e essa torcida maravilhosa que nunca deixou de nos apoiar. Hoje me despeço do Remo e de uma grande história da minha vida, espero que seja um até logo! Obrigado Maior da Amazônia", completou Pedro Vitor.

Após a conquista do acesso, havia uma expectativa de que o atacante fosse permanecer no clube azulino, já que nas últimas duas temporadas, o jogador foi uma das peças importantes do time. No entanto, com o fim da Série C, o futebol sul-coreano se interessou pelo atleta, que pertence ao Fortaleza.

O presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, chegou a afirmar em entrevista que tinha interesse em manter Pedro Vitor, mas, ao que parece, as negociações não avançaram.

Com a camisa do Remo, o atacante fez 48 jogos e marcou oito gols. Na temporada passada, o jogador esteve presente em 29 partidas do time azulino e balançou as redes cinco vezes. No entanto, na reta final da Série C, Pedro Vitor teve uma lesão grave que o tirou dos gramados e o atleta não conseguiu ajudar a equipe a buscar o acesso.

Neste ano, voltando da lesão, Pedro Vitor entrou em campo 19 vezes e fez três gols, dois deles contra o Botafogo-PB, na estreia no quadrangular de acesso da Terceirona. Com 26 anos, o atacante é natural de Recife, Pernambuco, e pertence ao Fortaleza. Se assinar com o clube sul-coreano, esta não seria a primeira experiência fora do Brasil. O jogador já atuou em equipes da Grécia, Ucrânia e Finlândia.