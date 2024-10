Com homenagem a jogador assassinado, Remo vence e está na final da Copa Pará Sub-17

O Remo venceu o Fonte Nova pelo placar de 4 a 2, na manhã desta terça-feira (22), em jogo realizado no Centro da Juventude (CEJU), em Belém, pela partida de volta da Copa Pará Sub-17 e está classificado para a final da competição. O clube azulino espera quem passar do clássico entre Paysandu x Tuna, que se enfrentam na próxima quarta-feira (22).

A equipe azulina já havia vencido o jogo de ida pelo marcador de 6 a 0 e tinha uma enorme vantagem na partida de volta. Em campo, a garotada do Leão azul administrou o resultado e venceu om gols de Ezequiel, Kalleb, Melgaço e Andrey.

Os jogadores do Remo entraram em campo com uma faixa em homenagem ao atleta Ricardinho, de 22 anos, que foi assassinado com mais dois jovens, na cidade de Marituba (PA), Região Metropolitana de Belém, no último dia 7.

Vale vaga na decisão

Na outra chave da Copa Pará Sub-17, Paysandu e Tuna decidem uma vaga na decisão contra o Remo. Na primeira partida entre os rivais, no último domingo (20), no Estádio Francisco Vasques, o Paysandu venceu a Tuna por 4 a 2. Após estar perdendo por 2 a 0, a equipe alviceleste conseguiu a virada e vai para o jogo de volta com a vantagem de pode perder até por um gol de diferença, que garante vaga na decisão contra o Remo.