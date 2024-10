Com o fim da Série C, Remo tem dois jogadores na 'Seleção do Campeonato'; confira os nomes

A Série C do Campeonato Brasileiro terminou oficialmente no último sábado (19) com o título do Volta Redonda–RJ e, na última segunda-feira (21), o Canal Nosso Futebol divulgou a lista dos premiados da temporada de 2024 da Terceirona. Na "Seleção do Campeonato", o Remo aparece com dois jogadores, o lateral direito Diogo Batista e o meia-atacante Jaderson.

O campeão Voltaço é a equipe com mais jogadores na seleção, três no total. O Remo aparece como o segundo time com mais atleta, dois, ao lado do vice-campeão Athletic-MG. Já o Londrina, Ferroviária-SP, São Bernado-SP e Náutico emplacaram um cada.

Na escolha entre os melhores meias do campeonato, Jaderson ficou em segundo lugar, com 16% dos votos. O meia-atacante fez 42 partidas pelo Remo, sendo 24 na Terceirona e balançou as redes seis vezes, além de ter dado três passes que terminaram em gols.

David Braga, do Ahletic, foi o vencedor com 23% dos votos, o seu companheiro de equipe Djalma também foi selecionado, com 10%. Entre os laterais-direitos, o azulino Diogo Batista foi escolhido, com 31%. Ao todo, o jogador fez 18 jogos com a camisa do Leão Azul na temporada, fez um gol e deu duas assistências.

Marcelo Rangel também esteve na disputa para a posição de goleiro, mas foi superado pelo arqueiro do Volta Redonda Jean Drosny, que ficou com 54% dos votos.

Além de estar na seleção do campeonato, o meia-atacante Jaderson foi eleito o "Craque da Galera". O jogador azulino foi uma das peças fundamentais para o acesso do Remo e um dos grandes destaques da Série C, sendo considerado o melhor da competição.

Por conta do papel central no time azulino, o clube anunciou na noite da última segunda-feira a contratação do jogador, que pertencia ao Athletico-PR, por três temporadas.

O anúncio dos ganhadores do Prêmio Nosso Futebol Série C 2024 foi feito na última segunda-feira (21), por meio de uma live no Youtube. O canal tem os direitos de transmissão da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Seleção do Campeonato - Série C

Goleiro: Jean Drosny (Volta Redonda)

Lateral-direito: Diogo Batista (Remo)

Zagueiro: Gustavo Medina (Ferroviária)

Zagueiro: Lucas Souza (Volta Redonda)

Lateral-esquerdo: Maurício (Londrina)

Meio-campista: Djalma (Athletic)

Meio-campista: Jaderson (Remo)

Meio-campista: David Braga (Athletic)

Atacante: MV (Volta Redonda)

Atacante: Kayke (São Bernardo)

Atacante: Paulo Sérgio (Náutico)