De olho na Série B 2025, Remo acerta a renovação de zagueiro Rafael Castro

O Remo anunciou nesta segunda-feira (21) a renovação de contrato do zagueiro Rafael castro, que foi um dos destaques do time na Série C. O jogador de 28 anos ficará no Leão Azul por mais uma temporada e recebeu elogios do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

Rafael Castro foi o primeiro jogador oficializado pelo clube com uma renovação que teve uma negociação, já que Ytalo e Pavani, tiveram seus contratos renovados automaticamente após o acesso. Castro recebeu elogios do presidente Tonhão, que chamou de guerreiro o grupo, mas principalmente o zagueiro, que recebeu as honras de ser o primeiro contrato renovado para 2025.

“Os jogadores desse ano foram verdadeiros guerreiros, com a força desses jogadores, e principalmente o Rafael, que tem uma identificação muito grande com o Clube do Remo. Ele demonstrou sempre interesse em ficar, então eu resolvi homenagear fazendo esse registro, com o primeiro contrato renovado para 2025, que ia ser o Rafael”, disse Tonhão.

O defensor ganhou a posição no Remo e foi titular na reta final da primeira fase e em todas as partidas do quadrangular decisivo. Foram 16 partidas com a camisa do Leão Azul na temporada e o principal objetivo do clube conquistado, que foi recolocar o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao site oficial do Remo, o devoto de Nossa Senhora de Nazaré comentou sobre sua primeira passagem no clube azulino e seu empenho para fincar sua permanência em Belém.

“Eu queria fazer minha história no Remo, não queria que fosse apenas uma passagem por aqui. As coisas aconteceram da melhor forma possível. Se eu pudesse vir para cá, vestir essa camisa, conquistar o acesso para a Série B e continuar escrevendo a minha história com essa renovação para 2025, não teria uma surpresa melhor. Não teria um algo a mais que eu poderia dizer, eu batalhei muito por isso e essa renovação acho que é a cereja do bolo que estava precisando para terminar de escrever minha história em novos capítulos aqui no Rei da Amazônia”, falou.