Com jogadores da base, Remo possui 10 atletas com contratos para 2025; veja a lista

A temporada 2024 do Remo terminou com o acesso à Série B. A equipe azulina fechou o ano com o principal objetivo alcançado e já iniciou o planejamento para 2025, onde terá competição desde janeiro até o final de novembro. O clube possui contratos com 10 jogadores para a temporada 2025, incluindo atletas da base.

O Remo tenta a renovação de mais alguns atletas, mas já possui um número considerável de jogadores com contratos para a temporada 2025. Além do meia Pavani e do atacante Ytalo, que tiveram seus contratos renovados automaticamente com o acesso, pois tinham em seus contratos cláusulas de renovação imediata, caso o objetivo fosse alcançado. O Leão tem também atletas oriundos da base, que fazem parte do elenco e que possuem contratos com o clube.

Ainda fazem parte do elenco azulino o zagueiro Jonilson, de 22 anos, cria da base azulina que foi emprestado ao Carajás para a Segundinha. Outro que tem vínculo com o Remo é o volante Henrique Vigia, que chegou a ser titular em algumas partidas desse ano com os técnicos Catalá e Gustavo Morínigo.

O volante Paulinho Curuá, de 27 anos, tem contrato com o clube azulino e deve ser emprestado no próximo ano, provavelmente para o São Bento-SP ou Ypiranga-RS. O atacante Ronald, de 22 anos, foi emprestado ao Carajás, para a disputa da Segundinha do Parazão.

O meia Guty, de 21 anos, que foi destaque na Copinha de 2023 é outro que tem contrato com o Remo. O jogador foi relacionado para algumas partidas na Série C ao comando do técnico Rodrigo Santana e entrou em campo uma vez na competição, contra o Figueirense. O mesmo ocorre com o meia-atacante Felipinho, de 21 anos, que fez 15 partidas na temporada e balançou as redes três vezes.

O Remo também possui contrato com dois jogadores que se recuperam de lesão, os dois jogam na lateral-direita. Kadu,19 anos, sofreu uma lesão no tornozelo e precisou passar por cirurgia e deve retornar em 2025. O atleta foi escolhido pelo técnico Ricardo Catalá, quando estava treinando no Sub-20, para compor o profissional. Ele possui contrato com o Remo até 2026. Além de Kadu, o lateral-direito Thalys, de 24 anos, também possui vínculo com o Leão. O jogador fez 22 partidas, mas sofreu uma lesão no joelho e teve que passar por cirurgia e deve retornar aos gramados em 2025.